10 nieuwe ijsberen gedoopt in Dendermonde

Het is een bekend tafereel, vooral op trouwfeesten. Vrouwen die hun hoge hakken uitdoen, want als ze er op moeten dansen is dat pijnlijk en vervelend. Wel, al die vrouwen kunnen een puntje zuigen aan deze mannen. U ziet de Belgische dansformatie Trinxx aan het werk tijdens de halve finale van Holland's Got Talent, van afgelopen weekend. En hun act viel daar in de smaak, want de heren op naaldhakken van zowat 10 centimeter hebben zich geplaatst voor de finale. Trinxx bestaat uit twee mannen uit Antwerpen en één man uit Sint-Niklaas, Bert Van Compernolle. 23 jaar is hij. In eigen land hebben ze al eens geprobeerd om de talentenshow te winnen, maar toen zijn ze gestrand in de halve finale. Deze keer stoten ze dus wel door, en misschien pakken ze wel de hoofdprijs. Dat weten we op 16 maart.