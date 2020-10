Gezondheid 10 Nieuwe besmettingen in woonzorgcentrum in Overmere, al 4 overlijdens

Het coronavirus blijft ondertussen woekeren in woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere. Daar hebben opnieuw 11 mensen positief getest op COVID-19. Het gaat om 8 bewoners en 3 personeelsleden. Dat brengt het totaal op 26 bewoners en 16 collega’s. De betrokken bewoners werden overgebracht naar de COVID-unit. Hun familie werd op de hoogte gebracht. Samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal het rusthuis de afdelingen volgende week opnieuw testen. In afwachting blijft het woonzorgcentrum voorlopig dicht. In de loop van volgende week wordt er bekeken of er opnieuw bezoek kan toegelaten worden. Midden september werd in Ter Meere het virus voor het eerst opgemerkt. Sindsdien zijn er al 4 bewoners gestorven.