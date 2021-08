10 jaar na Pukkelpopdrama: "We hebben opnieuw moeten leren leven"

In het opvangcentrum voor asielzoekers in het centrum van Sint-Niklaas heeft een Afghaanse asielzoeker gisteravond zijn matras in brand gestoken. Dat gebeurde naar eigen zeggen uit frustratie, omwille van de gebeurtenissen in zijn thuisland. Een begeleidster van het centrum in de Kasteelstraat kon de brand al grotendeels blussen, samen met een toegesnelde politiepatrouille. De brandweer kreeg daarop de situatie snel onder controle en verluchtte ook het gebouw. De Afghaan zelf had de vlucht genomen maar kon niet veel later in de buurt worden opgepakt. In het centrum verblijven momenteel zo'n 165 vluchtelingen. Een aantal van hen en de begeleidster kregen verzorging omdat ze rook hadden binnengekregen.