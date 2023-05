10 jaar na de trein- en giframp in Wetteren: "Mijn moeder was dodelijk slachtoffer nummer twee, terwijl ze niet dood was"

In Aalst heeft de organisatie van Levensloop gisteravond het startschot gegeven voor een nieuwe editie. het weekend van 23 september is het weer zover. Levensloop, dat is 24 uur lang lopen of wandelen voor het goede doel, namelijk onderzoek naar kanker. Verschillende organisaties en bedrijven zamelen dan ook een hoop geld in. Het is ook de bedoeling om de mensen die strijden tegen kanker een hart onder de riem te steken. De Levensloop gaat in Aalst traditioneel door in het stadspark. De afgelopen editie leverde die iets meer dan 62.000 euro op. De organisatie hoopt dat het bedrag dit jaar flink zal stijgen. Andy Peelman is dit jaar de peter van de Levensloop.