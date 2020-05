10 jaar geleden liep het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde

In de ziekenhuizen blijft de situatie gunstig verlopen. Er overleden 3 mensen aan het coronavirus gespreid over het hele weekend. Alle overlijdens gebeurden in het Sint-Niklase AZ Nikolaas. Eén patiënt stierf aan COVID-19 tijdens de afgelopen 24 uur. De andere twee slachtoffers vielen van vrijdag op zaterdag. Ondertussen zijn er in totaal al 246 mensen gestorven door het virus.Het totale aantal opnames op alle COVID-afdelingen van onze regionale ziekenhuizen blijft dalen. Ten opzichte van vrijdag liggen er in totaal 6 coronapatiënten minder in het ziekenhuis. Het totaal daalt van 80 op vrijdag, naar 74 vandaag. Ondanks een lichte stijging de afgelopen 24 uur. Want van zaterdag op zondag liggen er in Aalst 2 patiënten meer op de COVID-afdelingen. Op intensieve zorgen blijft de toestand stabiel. Er zijn 14 mensen kritiek.Geen ontslagen de afgelopen 24 uur. Maar gisteren mochten er in alle ziekenhuizen patiënten naar huis. Het waren er 7 in totaal. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 1.037.