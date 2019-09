1 op de 2 bestuurders op Geraardsbergsesteenweg rijdt te snel

Wie in de Waaslandhaven werkt en geen eigen auto heeft, of gewoon niet graag zelf rijdt, die kan gebruiken van de Pendelbus. Dit initiatief van onder meer de Maatschappij Linkerscheldeoever is ondertussen al aan z'n 500.000ste gebruiker toe. De Pendelbus van en naar de haven begon te rijden in 2010 en wint elk jaar nog aan populariteit. Verwacht wordt dat er door de werken aan de Osterwelverbinding, nog veel meer mensen de pendelbus zullen gaan nemen. Ook andere alternatieven zoals de Waterbus, carpoolen en de fietsbus doen het goed in en rond de Antwerpse haven.