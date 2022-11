1 op 8 bussen reed uit door spontane staking na geval van agressie tegen chauffeur

Op verschillende plaatsen in onze provincie is maar één op de acht lijnbussen vandaag uitgereden. Dat komt door een spontane staking. De chauffeurs hebben het werk stilgelegd na een geval van agressie aan de Dampoort in Gent. Een collega kreeg daar gisteravond een kopstoot van een passagier en is enkele dagen werkonbekwaam. Vooral in het Waasland en in Gent was de actie voelbaar. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft al verschillende proefprojecten uitgerold om de veiligheid op de bussen te verhogen. Onder andere afsluitbare deuren voor de chauffeurs. Dat was een succes, en De Lijn hoopt in de komende jaren zo veel mogelijk bussen daarmee uit te rusten. De vervoersmaatschappij heeft begrip voor de actie.