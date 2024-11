Zowat 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen leeft in armoede en kan geen pakjes onder de kerstboom leggen. Radiozender JOE wil daar iets aan doen met hun actie 'pakje van je hart'. Met hun pakjestruck rijden ze een hele maand rond in Vlaanderen om geld in te zamelen voor kinderen die in armoede leven. Dendermonde mocht vanmorgen de spits afbijten.