1 op 3 meerderjarigen kreeg al vaccin in Geraardsbergen

Het systeem waarbij Indiase verplegers naar ons land worden gehaald om hier in de zorg aan de slag te gaan, staat weer ter discussie. Vorige week bleken elf zorgverleners uit India die in Aalst verblijven besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De groep volgt hier tegen betaling een opleiding om uiteindelijk in bij ons in rusthuizen te gaan werken. Onethisch en in tijden van een pandemie onverantwoord, zegt een zorgwerker aan TV Oost Nieuws. Het systeem wordt in stand gehouden omdat volgens hem niet alleen tussenpersonen, maar ook de school die de opleiding aanbiedt, er voordeel uit halen.