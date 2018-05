1 mei Aalst: "Tegen het beleid van sociale afbraak!"

Bij Lidl zijn vakbonden en directie vanmiddag opnieuw gaan samen zitten voor een verzoeningspoging. Gisteren waren heel wat winkels die nog open waren ook in de problemen gekomen, omdat de socialistische vakbond alle distributiecentra van de warenhuisketen had geblokkeerd. Daardoor was de bevoorrading van vooral de verse producten niet gelukt. De vakbond protesteert tegen de te hoge werkdruk in de winkels, en eist oplossingen, niet enkel tijdelijk maar ook op de lange termijn.De directie stelde onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten. De christelijke en de liberale vakbond waren bereid het voorstel te aanvaarden, maar de socialistische vakbond niet. Sinds dit weekend zijn ook de verdeelcentra geblokkeerd. Lidl heeft iets meer dan 300 winkels in België.