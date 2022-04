KSC Lokeren-Temse heeft een nieuwe trainer. Jean-Pierre Vande Velde heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen. Vande Velde is geen onbekende in de voetbalwereld. Bij ons is hij vooral bekend als trainer van Dender, dat hij toen in twee seizoenen van derde naar eerste klasse bracht. Daarna had hij onder meer nog KVK Ninove onder zijn hoede. Vande Velde vervangt Urbain Spaenhoven, die enkele weken geleden moest vertrekken omdat hij niet over het juiste diploma beschikte.