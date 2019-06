1,8 miljoen euro Vlaams geld voor Broederschool Sint-Niklaas

Een vijftigtal scholen in Oost-Vlaanderen kan het schooljaar afsluiten met goed nieuws. Want minister Hilde Crevits heeft de afgelopen maanden nog wat Vlaams geld uitgedeeld voor nieuwe schoolgebouwen. Het gaat om 8 miljoen euro aan subsidies in totaal. Zo ontvangt de Broederschool Hiëronymus in Sint-Niklaas ruim 1,8 miljoen euro voor een nieuwbouw en een verbouwing. Hier zal de binnenzijde van deze vleugel grondig aangepakt worden. Aan de buitengevel mag niet geraakt worden, want die is beschermd. Ook de Vrije Basisschool in Welle krijgt meer dan 1 miljoen euro. Alle andere scholen ontvangen bedragen tussen de 10.000 en de 700.000 euro.