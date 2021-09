1,4 miljoen euro voor nieuwe school in Sint-Niklaas

De Vlaamse regering trekt 1,4 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuwe middelbare school in Sint-Niklaas. Het gaat om een nieuwe vestiging van de zogenaamde LAB School, dat met een eigen schoolmodel werkt. De nieuwe secundaire school moet op 1 september volgend jaar de deuren kunnen openen. De eerste steen moet nog wel worden gelegd. De aanbesteding hiervoor is lopende. Een keer die rond is, kan de bouw meteen van start gaan. De steun van de Vlaamse regering helpt om het plaatstekort aan te pakken in de middelbare scholen in Sint-Niklaas. De LAB school zou bij de start plaats kunnen bieden aan zo'n tweehonderd leerlingen in de eerste graad.