Zwaargewonde na vermoedelijke zaak van huiselijk geweld in Aalst

In Aalst is vannacht een man zwaargewond geraakt na een vermoedelijk geval van huiselijk geweld. De feiten speelden zich af in de Victor Bocquéstraat, in een appartement boven een bedrijf. Enkele familieleden kregen het daar om een nog onbekende reden met mekaar aan de stok. Er vielen ook enkele rake klappen. Eén man raakte daarbij zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden gevoerd. Ondertussen ligt de man in coma, maar is hij niet langer in levensgevaar. De politie kon ter plaatse twee broers oppakken. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van de vechtpartij.