Werken kruispunt Hoogkamerstraat–N16 in Temse in augustus van start

In Temse gaan de werken aan het kruispunt N16 - Hoogkamerstraat in augustus van start. Het kruispunt staat niet alleen bekend als een gevaarlijk kruispunt, het kan het vele verkeer komende van Sint-Niklaas en Bornem moeilijk aan. De verkeersstromen zullen worden gescheiden en daardoor zou de capaciteit verhoogd worden. Het zijn werken die nodig zijn, maar voor de bedrijven in het aanpalende industrieterrein wordt het een tijdlang even doorbijten. VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt aan de handelaars om zich goed voor te bereiden op de ingrijpende werken zodat iedereen goed geïnformeerd is.