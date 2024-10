Weduwnaar van vermoorde vrouw in Wetteren: "Iedereen was bij ons welkom, en dan gebeurt er zoiets"

"Het is gevoel van onmacht, je kan dat niet plaatsen", zo getuigt Roland De Gand, de weduwnaar van Christiane Van der Haegen, de vrouw van 68 jaar oud die op 9 oktober gewelddadig om het leven was gebracht, toen ze 's morgens aan haar woning in Wetteren haar hond wou uitlaten. Een vermoedelijke dader, een man van 23 van Servische afkomst, werd daags nadien opgepakt bij een inbraak in Kalken en zit sindsdien in de gevangenis. In een volle aula van het crematorium in Lochristi is zaterdag afscheid genomen van de thuisverpleegster op rust. Haar echtgenoot en nabestaanden kunnen nog altijd niet geloven wat er haar en hen is overkomen. "Iedereen was welkom bij ons thuis, en dan gebeurt er zoiets".