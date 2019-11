In de derde Amateurliga was het deze namiddag D-day voor RFC Wetteren. Bij winst was Wetteren zeker van de eerste periodetitel. De opdracht was dus simpel: thuis winnen van Jong Lede. Geen gemakkelijke opdracht, want ook Lede draait vlot mee vooraan in het klassement op een vierde plaats. Bij een gelijkspel of verlies van Wetteren, dan konden Zelzate en Eppegem ook nog de eerste periodetitel pakken.