Voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet bij bosbrand: "Onderzoek voeren is lastig, mogelijke sporen uitgewist door brandweer"

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de bosbrand in het Nederlandse Clinge van gisteren aangestoken zou zijn. Maar de exacte oorzaak onderzoeken, is erg moeilijk. Door de massale aanwezigheid van brandweer en bezoekers zijn alle mogelijke sporen wellicht uitgewist. De hulpdiensten zijn nog waakzaam en blussen nog na waar nodig. Want het gebeurt soms dat de bodem weer even begint te roken. Het bos is toegankelijk, maar je moet wel op de wandelpaden blijven.