Volg Tectum Achel - Lindemans Aalst morgen live op tvoost.be

Goed nieuws voor de volleyliefhebbers. De wedstrijd Tectum Achel - Lindemans Aalst kan u aanstaande zaterdag live volgen op tvoost.be.

Kan Lindemans zijn derde overwinning van het seizoen boeken tegen rode lantaarn Achel? Volg het live vanaf 20u30 op onze website.

Achel sprokkelde in haar afgelopen vier wedstrijden nog maar 1 punt. Lindemans won woensdag met 2-3 in Waremme, maar had het niet onder de markt in de Pôle de Ballon. Lindemans Aalst staat in de buik van het klassement met 6 punten uit 4 wedstrijden.

Zaterdagavond, rond 20u30 kan u de link naar de wedstrijd vinden op onze homepage.