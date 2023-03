Tomas Roggeman (N-VA): "OCMW’s moeten inkomen van leefloners kunnen begrenzen"

Politieke tegenstanders stellen zich vragen bij de aanstelling van Christel Geerts als voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. Vooral Vlaams Belang heeft zijn pijlen nu op die benoeming gericht. Via een betaalde advertentie op sociale media verwijt Vlaams Belang Geerts van zelfbediening. Een politieke benoeming, zegt de partij, want Geerts is de moeder van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Vlaams Belang gaat daar ver in, en balanceert op de grenzen van het politiek fatsoen. Want op de advertentie wordt Geerts namelijk afgebeeld met bankbiljetten in haar handen. De oud-burgemeester van Sint-Niklaas schudt de kritiek van zich af. Haar benoeming verliep correct, zegt ze. Ze is al haar hele leven lang vrijwilligster bij Solidaris. En het is niet dat ze er rijk van wordt.