Taalvakantie ‘TAALkabaal’ in Dendermonde rondt geslaagde zomerschool af

Een half jaar na de eerste spadesteek staat de nieuwe LAB-school in Sint-Niklaas er bijna. Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst, en dat is hier niet anders. LAB-onderwijs is een vrij jonge schoolmethode uit Finland. Het combineert theorie en praktijk en zet hard in op zelfstandig werken. De school in Sint-Niklaas is nog maar de tweede in Vlaanderen. Op 1 september gaan de deuren er open en moeten er 200 leerlingen les volgen. Voorlopig enkel de eerste graad, maar dat blijft niet zo. De school breidt elk jaar uit. Op termijn zouden er 1000 leerlingen terecht kunnen.