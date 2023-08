Stopzetting van de rit op lijn De Klinge–Meerdonk–Beveren vanaf 1 september

De Kennedytunnel zal komend weekend een eerste nacht volledig afgesloten worden wegens werkzaamheden. In de nacht van zaterdag op zondag zal de tunnel vanaf middernacht tot uiterlijk 7 uur ’s ochtends volledig afgesloten zijn in beide richtingen. Ook de Kennedyfietstunnel zal zaterdagavond afgesloten zijn vanaf 11 uur, tot zondagochtend. Het autoverkeer zal moeten omrijden via de brug in Temse, via de E40 richting Brussel, of via de Liefkenshoektunnel.