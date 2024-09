SK Beveren speelt op de Freethiel 0-0 gelijk tegen staartploeg Seraing

SK Beveren is gisterenavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel geraakt tegen staartploeg Seraing. Op de Freethiel kreeg de Japanner Michiwaki in de eerste helft een grote kans, maar zijn schot ging net naast. In de tweede helft, was Seraing dicht bij een treffer, maar de kopbal van de boomlange Fall trof de deklat. SK Beveren voerde de druk op, maar onder meer Michiwaki en Bateau kregen het leer niet tegen de netten. Zo bleef de wedstrijd ook hoe ze begon, met een 0-0 gelijkspel. Geel-blauw blijft met 9 op 15 nog altijd wel ongeslagen in de competitie. Toch overheerst de ontgoocheling, dat vertelde aanvaller Anthony Limbombe.