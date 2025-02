Liefhebbers van gezelschapsspelletjes konden vandaag aan hun trekken komen in Spel-o-Polis in 't Bau-huis in Sint-Niklaas.

­Spellenclub De Bokkensprong uit Sinaai organiseerde het spelevenement al voor de vierde keer. Maar liefst 1.500 bezoekers, van kinderen tot volwassenen kwamen langs om zelf te spelen of een bordspel aan te kopen. De organisatie werkt ook samen met 20 speluitgevers, om zo'n 2.000 gezelsschapspellen te koop aan te bieden. Tijdens het event zijn ook instructeurs aanwezig, om de spelregels van de nieuwe spelletjes uit te leggen.