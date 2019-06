Plaatsing nieuwe spoorwegbrug in Zottegem is huzarenstukje

Er kunnen de hele dag geen treinen rijden tussen Sint-Niklaas en Temse, zo waarschuwt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Donderdagavond is de bliksem ingeslagen op technische apparatuur aan een overweg in Temse, met veel schade tot gevolg. Technische ploegen van Infrabel zijn de schade ter hoogte van de Schoenstraat in Temse aan het herstellen. In afwachting rijden de hele vrijdag vervangbussen van de NMBS tussen Sint-Niklaas en Temse. Het gaat om een traject op de spoorlijn 54 van Sint-Niklaas naar Mechelen.