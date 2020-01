'De Weeg' in Denderleeuw bestaat 100 jaar. De Weeg is het consultatiebureau van Kind en Gezin. Ouders kunnen er niet alleen terecht voor medische hulp, ze krijgen er ook advies over hoe ze het best voor hun baby kunnen zorgen. De Weeg werd net na de eerste wereldoorlog opgericht. Denderleeuw was daarmee één van de pioniers in ons land.