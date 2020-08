Opnieuw relationeel geweld in Aalst: man steekt vrouw neer aan WZC Mijlbeke

Deze ochtend heeft een man zijn ex-vrouw neergestoken op de parking van WZC Mijlbeke in Aalst. Verschillende collega’s waren getuige en hebben onmiddellijk de eerste zorgen toegediend. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste informatie is ze ondertussen buiten levensgevaar. De man heeft zichzelf ook verwond en is eveneens naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken personeelsleden worden opgevangen door de politiediensten. Andere collega’s zullen hun dienst overnemen. Door het incident zal het geplande bezoek voor familieleden deze namiddag niet kunnen plaatsvinden. Die worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De steekpartij is al het tweede zware incident in de relationele sfeer deze week in Aalst. Dinsdag werd oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot vermoord door haar vriend. Hebt u zelf vragen over geweld, in alle mogelijke vormen of hoedanigheden, dan kan u bellen, mailen of chatten met de hulplijn 1712.