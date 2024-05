Parket verspreidt opsporingsbericht om meer duidelijkheid te krijgen over steekpartij in Zottegem

Negentien zogenoemde postbusbedrijven zijn vanmorgen bij verstek failliet of ontbonden verklaard voor de Ondernemingsrechtbank in Gent. Bij verstek, omdat geen enkele van die ondernemingen zelf is komen opdagen op de rechtbank. En dat is ook de reden waarom het parket van Oost-Vlaanderen de strijd met die bedrijven is aangegaan. Op één adres in Gent troffen de speurders zelfs 200 van die postbusbedrijven aan. Een groot deel daarvan bevindt zich in financieel slechte papieren, of heeft geen jaarrekening ingediend bij de Nationale Bank.