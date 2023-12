Nieuw familiespektakel in Kasteel van Laarne: 'De Vijf Zintuigen van ‘Kerstmagie’

De prestigieuze gids Gault&Millau heeft opnieuw punten uitgedeeld. En ook in onze streek kan u heerlijk gaan tafelen. Twee restaurants halen 16 op 20. Voor ’t Korennaer in Sint-Niklaas en restaurant Sense in Waasmunster is dat een score die ze ook vorig jaar haalden. Ze worden op de voet gevolgd door restaurant Kelderman in Aalst en Atelier Gist in Geraardsbergen. Zij stijgen met een half punt van 15 naar 15,5 op 20. Nog eens 4 restaurants in onze streek halen een score van 15 op 20. We hebben ook nog mooi nieuws voor chef Filip Slangen van Tafeltje Rond in Beveren. Hij is verkozen tot Ambachtsman van het Jaar. Hij stijgt met zijn restaurant naar een score van 14 op 20.