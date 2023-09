Natuurpunt Waasland: ‘Wat nu met de PFAS in mijn tuin?'

We gaan nog even naar de wereldjamboree in Zuid-Korea. Want daar zijn duizenden scoutsleden geëvacueerd voor de naderende tyfoon Khanun. Wij staan in contact met de papa van één van de scoutsleden van Aalst, Axl. Hij verblijft momenteel op een universiteitscampus in Incheon, zo'n 36 kilometer van Seoul. Ze zitten daar veilig, op een kamer mét airconditioning. De leiding is nu volop aan het brainstormen over nieuwe activiteiten.