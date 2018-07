N-VA – Zele Vlakaf maken eerste kandidaten bekend

Een brokje verkiezingsnieuws dan. De N-VA in Dendermonde heeft zijn volledige kieslijst klaar. De partij stelt de 35 namen vanavond voor aan het grote publiek. Lijstrekker is Marius Meremans, dat was al geweten. Jong N-VA-voorzitter en gemeenteraadslid Tomas Roggeman staat op nummer 3. Oud-schooldirecteur Walter Deygers is lijstduwer. Voor het overige bestaat de lijst uit een traditionele mix van jong en oud. De jongste kandidate is 18. De oudste maar liefst 81. Meremans wil na de verkiezingen gaan besturen met een centrumrechtse coalitie.