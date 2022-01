Muurschildering Lokeren oogst internationaal lof

In Lokeren kan de gigantische muurschildering op een zijgevel in de Heirbrug op heel wat belangstelling uit het buitenland rekenen. Het werk van de Aalsterse kunstenaar Nigel Leirens is door het internationale platform Street Art Cities uitgeroepen tot de mooiste mural van de maand december. Elke maand selecteert het platform honderd nieuwe muurschilderingen van over de hele wereld en laat hun publiek stemmen. Het werk van Leirens kwam als beste uit de bus. De Aalstenaar maakte de schildering in opdracht van 11.11.11. Het beeld symboliseert het samenleven van de bewoners in de multiculturele Lokerse wijk. Eind oktober werd het werk ingehuldigd. Naast het opfleuren van de buurt, wil de organisatie met de muurschildering ontwikkelingssamenwerking ook meer bespreekbaar maken.