Man overleden na zware brand in Zottegem

In Wichelen is een 24-jarige man uit Wetteren overleden bij een dodelijk verkeersongeval. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het ongeval vond zaterdagochtend plaats op de Dendermondsesteenweg tussen Wichelen en Wetteren. De bestuurder van de auto heeft negatief op alcohol en drugs getest. Vermoedelijk liep de voetganger op de rijbaan en is hij daar aangereden door de auto. 'Het is nog onduidelijk om te bepalen wat er exact gebeurd is', laat het parket weten. 'Er is een verkeersdeskundige aangesteld en een arts zal een autopsie uitvoeren.' Uit de autopsie moet dan blijken of de man effectief op de rijbaan liep op het moment van de aanrijding. Het parket van Oost-Vlaanderen gaat het dodelijk ongeval dus verder onderzoeken.(foto: Brent Saey - Het Nieuwsblad)