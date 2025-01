Jan Vertonghen krijgt, als eerste voetballer, de trofee van 'Vlaamse Reus'

Jan Vertonghen wint als eerste voetballer de Vlaamse Reus. Hij wordt zo de opvolger van Patrick Lefevere, die de trofee vorig jaar kreeg. De Vlaamse Reus is een bekroning van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten en -fotografen. De 37-jarige Tielrodenaar krijgt de trofee voor zijn verdiensten zowel op als naast het veld. Vertonghen is Anderlecht-speler en recordinternational, maar ook de bezieler van de Jan Vertonghen Foundation, waarmee hij "zoveel mogelijk kinderen wil aanzetten tot spelen, bewegen en creatief zijn”. Ook sportjournalist Niels Vleminckx van Het Laatste Nieuws en sportfotograaf Peter De Voecht van Photo News vielen tijdens een gala-avond in de Heilig Hart-kerk in Aalst in de prijzen.