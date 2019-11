Jan Smit moet zijn shows afzeggen wegens ziekte, Wieze verplaatst naar 1 maart 2020

Het zit niet mee voor Jan Smit (33). De zanger moet zijn shows, zoals die van de Oktoberhallen in Wieze vanavond, afzeggen omdat hij kampt met een ernstige keelontsteking. Smit laat dit zelf weten via Instagram. "Mijn gezondheid gaat voor alles, zo meldt hij. Ik heb de afgelopen dagen voornamelijk thuis in bed gelegen. Helaas ben ik na een bezoek aan mijn huisarts genoodzaakt om de concerten voor dit weekend in Wieze en Volendam te annuleren in verband met acute Laryngitis. Het spijt mij echt enorm! In samenspraak met beide organisaties hebben we wel reeds nieuwe data gevonden. Wieze wordt verplaatst naar zondag 01-03-2020, Volendam naar zaterdag 07-03-2020.” Het concert op 1 maart start om 15u.. Alle tickets blijven geldig voor die show.