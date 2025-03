Hevige brand legt Clingse bossen in de as, vlakbij De Klinge, wandelaars geëvacueerd

In Sint-Gllis-Waas, daar woedt momenteel een zware brand in de Clingse bossen, vlak over de grens met het Oost-Vlaamse De Klinge.­ Brandweerkorpsen uit zowel ons land als Nederland zijn het vuur aan het blussen. De buurt is volledig afgesloten. Het bos is zo'n 4500 vierkante meter groot. De brandhaarden zijn moeilijk te bereiken voor de hulpdiensten omdat het vuur vooral woedt in het midden van het bos. Er zijn op dit moment geen woningen bedreigd. Door de brand is de voetbalwedstrijd van KSK De Klinge afgelast. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.