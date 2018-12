Geen incidenten met vuurpijlen tijdens heenwedstrijd Lokeren - Waasland-Beveren

Ik blik met u nog even vooruit naar de derby tussen Waasland-Beveren en Sporting Lokeren, die morgenavond wordt gespeeld op de Freethiel. De clubs en de politie roepen de supporters op om alles in een sportieve sfeer te laten verlopen. Gisteren in ons nieuws hebben we al gemeld dat de veiligheid op scherp staat. De derby is sowieso al een geladen wedstrijd, en de spanning zal deze keer niet minder zijn, gezien de sportieve inzet voor beide clubs. We vertelden u gisteren ook dat er tijdens de heenwedstrijd in september vuurpijlen werden gegooid door Beveren-supporters. Maar dat bijkt niet te kloppen volgens de politie van Lokeren. Verslag van een hopelijk sportieve derby, zondagavond in ons sportnieuws.