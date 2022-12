Dan heb ik nog transfernieuws voor u. SK Beveren heeft zich versterkt met Jakov Filipovic. De Kroatische verdediger van 30 komt transfervrij over van Bate Borisov. Filipovic is een drievoudig Kroatisch international en moet de concurrentie in de defensie van geel-blauw aanscherpen. Hij speelde al eens in België, bij het voormalige Sporting Lokeren. Hij was op Daknam actief van 2017 tot 2020 en kwam er 84 keer in actie. Na de financiële wantoestanden onder voorzitter Louis de Vries vertrok hij naar Wit-Rusland, waar hij bij Bate Borisov uitgroeide tot aanvoerder. Filipovic sluit bij SK Beveren aan tijdens de winterstage en is vanaf januari inzetbaar.