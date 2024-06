Door een ongeval met drie vrachtwagens en een personenauto is de E34 tussen Vrasene en Sint-Gillis-Waas, in de richting van Knokke, volledig afgesloten. Er is een persoon lichtgewond. Door het warme weer delen de hulpdiensten water uit aan de bestuurders die in de file staan, waaronder ook een schoolbus met kinderen. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.