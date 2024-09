De Gendarmerie opent de deuren: "Het moet een ontmoetingsplaats worden voor alle Aalstenaars"

In Aalst is De Gendarmerie geopend. Dat is een groene ontmoetingsplaats in de oude rijkswachtkazerne. Het moet een plaats worden voor elke Aalstenaar, met bijzondere aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties die deze talenten helpen herontdekken, krijgen hier de ruimte om samen te komen. Denk maar aan een sociale kruidenier en een buurtrestaurant. Maar er is ook plaats voor een nieuw kinderdagverblijf. Het is wel een project van lange adem geweest. In 2016 besloten het stadsbestuur en het OCMW al om de gebouwen te kopen. Vanaf maandag is De Gendarmerie open for business.