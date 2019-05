'De Gelder kan eindelijk gepaste psychiatrische behandeling krijgen'

'Ik ben tevreden voor hem. Hij wordt nu overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Gent, maar de bedoeling is dat hij snel naar een FPC zal gaan. Daar kan hij een gepaste psychiatrische behandeling krijgen die een meerwaarde zal bieden. Hij had al tien jaar lang die behandeling moeten krijgen.' Dat zegt Jaak Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder, na de beslissing tot internering. Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis. 'Als je mijn persoonlijke mening vraagt, ja, het hof van assisen heeft zich toen vergist', stelt Haentjens. 'Maar het doet er niet toe. Die uitspraak kunnen we niet terugschroeven, maar belangrijk voor mij was dat hij in het statuut van geïnterneerde terechtkwam, om een behandeling te krijgen.'