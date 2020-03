Coronavirus - Besmetting vastgesteld bij twee bewoners WZC ’t Heuverveld in Waasmunster

Samen ouder, dat is een samenwerkingsverband tussen zes Wase woonzorgcentra, is in één van haar vestigingen in Sint-Niklaas een speciale corona-afdeling gestart. Er is plaats voor in totaal negen met covid-19 besmette mensen. Om de zieken daar optimaal te kunnen verzorgen wordt er samengewerkt met het AZ Nikolaas. Twee bewoners van een rusthuis in Waasmunster, bij wie een besmetting is vastgesteld, zijn ondertussen al overgebracht naar de nieuw opgerichte afdeling.