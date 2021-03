Buggenhout stelt ‘veiligheidszone’ in na verschillende meldingen van overlast

Al zeker een maand lang gaat de politie in Buggenhout meer identiteitscontroles houden bij hangjongeren in het centrum van de gemeente. Oorzaak is een onophoudende reeks incidenten met een jeugdbende. Vorige week kreeg de uitbater van de buurtsupermarkt nog rake klappen nadat hij de jongens had betrapt op een diefstal. Ook gisteren nog kwamen de jongeren amok maken in de winkel. De jongeren zijn op zoek naar een uitdaging, zegt de burgemeester. Maar geweld gebruiken, dat is een brug te ver.