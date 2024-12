Bestuurder overleden na zware klap in Zele

Bij een zware crash in Zele is vrijdagavond een bestuurder om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde om half twaalf ter hoogte van het op- en afrittencomplex op de Europalaan. Een bestuurder raakte daar een betonnen wegverhoging, verloor de controle over het stuur en crashte. Pas 100 meter verderop kwam de auto tot stilstand. Het voertuig lag op zijn dak. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Europalaan werd afgesloten. Ook de afrit naar Lokeren ging dicht. Een verkeersdeskundige van het parket gaat de oorzaak van het ongeval onderzoeken.