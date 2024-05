Vlaams Belang voert actie tegen overbevolking aan gevangenis Dendermonde

Kim De Gelder mag het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen nog altijd verlaten, maar enkel onder begeleiding en als het omwille van medische redenen noodzakelijk is. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen, in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde en bij een familie in Vrasene. Zijn oplsluiting werd later een internering. Dat psychiatrisch centrum mag hij nu verlaten, maar wel onder heel strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld bij dringende medische noden die niet in het centrum zelf behandeld kunnen worden. En als hij het centrum dan verlaat, zal hij ook continu onder begeleiding staan van politie en medewerkers van het centrum. Ook mag hij zich niet in Oost-Vlaanderen begeven. En hij mag ook geen contact opzoeken met de nabestaanden van de slachtoffers.