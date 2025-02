Hattrick van Lennart Mertens bezorgt SK Beveren een punt op het veld van rode lantaarn

Parket van Oost-Vlaanderen en Child Focus verspreiden massaal een opsporingsbericht van de 13-jarige Femke Van Puymbroeck. Ze is laatst gezien aan het station van Lokeren, en sindsdien ontbreekt elk spoor. Femke komt uit Beveren maar loopt school in De Karwij in Lokeren. Ze is struis gebouwd en heeft lang blond haar. Op het moment van haar verdwijning droeg het meisje een lichtblauwe jeans, een blauwe sweater met een kap, een zwart-grijze sjaal en haar haar was in een gewikkeld in dot. Het tienermeisje had een kleine witte handtas bij zich en een lila rugzak. Aan Femke zelf wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen.

Wie Femke gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd dit te melden aan de politie via opsporingen@police.eu of het gratis nummer 0800/30.300, of via het nummer van Child Focus 116.000.