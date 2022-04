1.400 enthousiaste sporters op 33ste ‘Ontdek de Ster’

De Watermolentriatlon in Hamme, die op 11 juni voor de 38ste keer zou doorgaan, wordt een duatlon. Dat komt omdat de woudaap gespot is aan de Oude Durme. In die Oude Durme wordt normaal het zwemgedeelte van de triatlon afgewerkt. De woudaap is een bedreigde vogelsoort en mag tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. Natuur en Bos dreigt met hoge boetes als er gezwommen wordt in de Oude Durme. De gemeente is wel wat ontgoocheld.