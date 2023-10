Een beetje tegen de verwachtingen in, heeft vierdeprovincialer White Star Sombeke dan toch gevoetbald vandaag. U zag het vrijdag in ons nieuws. De ploeg ontsloeg deze week de trainer, en dat terwijl het eerste staat in de competitie. En dat ontslag was tegen de zin van de spelers. Uit ongenoegen met de gang van zaken kondigden ze aan niet te spelen. Maar dat is dan toch gebeurd, ondanks protest van de spelers van de eerste ploeg bij het begin van de wedstrijd. De ploeg die wel op het veld stond tegen Serskamp-Schellebelle B was een verzameling van beloften en jeugdtrainers. Zij vonden het belangrijk om toch te spelen, en ze wilden zo een signaal geven aan de jeugd. Sombeke speelde dus, maar de leider in de stand verloor van de hekkensluiter met 1-5. Dat is nog altijd beter dan niet spelen, want dan kregen ze een forfaitnederlaag aangesmeerd.