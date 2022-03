‘Gewichtloos’ winkelen op donderdagse markt met Maatkoeriers Den Azalee

Koerierbedrijf PostNL gaat tijdelijk pakjes leveren vanuit een nooddepot in Temse. Het koeriersbedrijf moest halsoverkop verhuizen naar een nieuwe locatie omdat haar depots in Wommelgem en Willebroek verzegeld blijven, na een inval van de politie gisteren. Het nooddepot in Temse maakt nieuwe leveringen weer mogelijk, maar de pakjes in de verzegelde depots raken voorlopig niet op hun bestemming. In de gesloten bewaarplaatsen zou onder meer sprake zijn van valsheid in geschrifte, criminele organisatie en mensenhandel. Het onderzoek is volop aan de gang. Het ziet er niet naar uit dat de verzegelde depots snel weer zullen openen.