Wout Van Aert Belgisch kampioen veldrijden, Kevin Pauwels tweede

In tweede amateurliga A is de wedstrijd tussen SK Sint-Niklaas en Eendracht Aalst afgelast. De match zou gisteravond gespeeld worden, maar de scheidsrechter vond de situatie op het veld te onveilig omwille van het vriesweer. Zowel Sint-Niklaas als Aalst benadrukken dat zij de de match wel hadden willen spelen. Een tiental mensen hadden voor de wedstrijd een deel van het veld nog ijs- en sneeuwvrij gemaakt. Tevergeefs dus. De Belgische voetbalbond heeft nog geen nieuwe datum bekendgemaakt voor de match. Nog in de tweede amateurliga A is vanmiddag de wedstrijd Sparta Petegem - Temse wel gespeeld. Temse heeft daar met 4-0 verloren.